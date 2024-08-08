Подозреваемые в коррупции экс-сотрудники МВД оставили семьи с арестованными счетами

Фото: iStock/Mikhail Ognev
Подозреваемые в коррупции экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов сбежали за рубеж, оставив в России семьи с арестованными счетами. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что Сатюкову вменяют получение взятки в особо крупном размере, а Соколову — посредничество в их получении. При этом Сатюков был заочно арестован Басманным судом Москвы.
Согласно информации источника, размер взятки составляет порядка пяти миллиардов рублей. Примечательно, что данная сумма является рекордом в истории ведомства.
Оба фигуранта дела находятся в международном розыске. У одного из них суд арестовал одно жилое и два нежилых помещения, а также тринадцать банковских счетов супруги. У другого — одно жилое и пять нежилых помещений, которые оформлены на родственника.
Читайте также:
Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД
Роскошный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова, обвиняемого во взятках, могут снести
Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ
Согласно информации источника, размер взятки составляет порядка пяти миллиардов рублей. Примечательно, что данная сумма является рекордом в истории ведомства.
Оба фигуранта дела находятся в международном розыске. У одного из них суд арестовал одно жилое и два нежилых помещения, а также тринадцать банковских счетов супруги. У другого — одно жилое и пять нежилых помещений, которые оформлены на родственника.
Читайте также:
Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД
Роскошный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова, обвиняемого во взятках, могут снести
Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ
Екатерина Коршунова