Роскошный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова, обвиняемого во взятках, могут снести

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Родовое поместье экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на берегу Волги могут снести из-за незаконного строительства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что особняк стоимостью 2 млрд рублей оказался «самостроем». Результаты экспертизы Госстройнадзора показали, что разрешение на строительство особняка Иванов не получал.
На данный момент иск на снос уже подготовлен администрацией Калязинского района Тверской области. Площадь владений Иванова составляет 3 тысячи квадратных метров.
Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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На данный момент иск на снос уже подготовлен администрацией Калязинского района Тверской области. Площадь владений Иванова составляет 3 тысячи квадратных метров.
Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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Екатерина Коршунова