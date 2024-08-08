Роскошный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова, обвиняемого во взятках, могут снести

В Николаеве выявлен случай незаконного переоформления недвижимости, принадлежащей пропавшим без вести, на новых владельцев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местном подполье, несколько нотариусов занимаются этой деятельностью в гостиницах города, таких как «Никотель», «Владам» и «Урожай».