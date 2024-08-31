Подозреваемого в двойном убийстве экс-вагнеровца взяли в Пермском крае

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По подозрению в двойном убийстве девушки и ее семилетней дочери в Пермском крае взяли бывшего участника ЧВК «Вагнер», пишет Baza. Уточняется, что подозреваемого уже допрашивает военная полиция.
Известно, что фигурант уже сидел за убийство молодой женщины, но заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Позже мужчина получил ранение и поехал в отпуск. В зону боевых действий он должен был вернуться 13 сентября.
За первое убийство подозреваемый получил 20-летний срок, объяснив содеянное тем, что его «переклинило». Эксперты посчитали его вменяемым. К слову, злоумышленник попытался совершить суицид, однако неудачно.
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