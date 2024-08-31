Подозреваемого в двойном убийстве экс-вагнеровца взяли в Пермском крае

Дагестанец решил вырубить водителя такси для неоплаты проезда, передает 112. Инцидент зафиксирован на видеорегистратор. Водитель Денис довез агрессивного клиента, но денег не увидел. Тот попытался пнуть таксиста, а затем нанес удар в челюсть. В результате происшествия пострадавший протаранил припаркованные машины.