Взрывчатку обнаружили в рехабе в Ингушетии

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В Ингушетии в рехабе обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом информирует РЕН ТВ.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратились два местных жителя, которые рассказали, что их в течение нескольких недель незаконно удерживали для излечения от наркозависимости. Однако они сломали решетки и им удалось сбежать.
Прибывшие на место полицейские обнаружили взрывчатку. На данный момент на месте происшествия работают взрывотехники.
Ранее сообщалось, что несколько десятков человек держали в заложниках в частном элитном рехабе в Подмосковье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Прибывшие на место полицейские обнаружили взрывчатку. На данный момент на месте происшествия работают взрывотехники.
Ранее сообщалось, что несколько десятков человек держали в заложниках в частном элитном рехабе в Подмосковье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова