Стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный экс-замглавы МО Попов

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Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов находится в зоне безопасного содержания столичного СИЗО «Бутырка». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Попову позволили гулять не более часа в день, а также заказывать еду из магазина и вещи на маркетплейсе. Также генералу в пользование предоставили библиотеку, в которой можно взять книги.
На сегодняшний день Попов находится в специальной зоне, где пребывают сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов. В ближайшие дни к бывшему замминистра обороны прибудет адвокат, который также изучит вопрос о возможном переводе Попова под домашний арест.
Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил СК России. Согласно информации следствия, генерал обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития МО РФ Владимиром Шестеровым.
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На сегодняшний день Попов находится в специальной зоне, где пребывают сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов. В ближайшие дни к бывшему замминистра обороны прибудет адвокат, который также изучит вопрос о возможном переводе Попова под домашний арест.
Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил СК России. Согласно информации следствия, генерал обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития МО РФ Владимиром Шестеровым.
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Екатерина Коршунова