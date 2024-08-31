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Стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный экс-замглавы МО Попов

SHOT: арестованный экс-замглавы МО Попов находится в СИЗО «Бутырка»
31 августа 2024, 13:18
Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов находится в зоне безопасного содержания столичного СИЗО «Бутырка». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Попову позволили гулять не более часа в день, а также заказывать еду из магазина и вещи на маркетплейсе. Также генералу в пользование предоставили библиотеку, в которой можно взять книги.

На сегодняшний день Попов находится в специальной зоне, где пребывают сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов. В ближайшие дни к бывшему замминистра обороны прибудет адвокат, который также изучит вопрос о возможном переводе Попова под домашний арест.



Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил СК России. Согласно информации следствия, генерал обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития МО РФ Владимиром Шестеровым.

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Самолет Ан-2 жестко сел во Владикавказе, известно о 8 пострадавших
31 августа 2024, 13:24

Фото: istockphoto/rebius

Жесткую посадку во Владикавказе совершил самолет Ан-2, передает 112. По информации журналистов, на борту было 15 человек, включая двоих детей. Сейчас известно о восьми пострадавших.
Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный отчет после крушения авиалайнера SSJ-100 под Коломной в Подмосковье в середине июля сего года.

Суперджет рухнул в лесу во время полета с ремонтного завода в авиагавань «Внуково». Трагедия унесла жизни трех членов экипажа. На данный момент продолжается расследование.

Также продолжаются поиски пропавшего вертолета с туристами на Камчатке. По предварительной информации, на борту винтокрылой машины находились 22 человека.

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Стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный экс-замглавы МО Попов

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#россия
#самолёты
#новости
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Подозреваемого в двойном убийстве экс-вагнеровца взяли в Пермском крае
Экс-вагнеровец подозревается в убийстве матери и ее семилетней дочки
31 августа 2024, 13:23

Фото: istockphoto/artolympic

По подозрению в двойном убийстве девушки и ее семилетней дочери в Пермском крае взяли бывшего участника ЧВК «Вагнер», пишет Baza. Уточняется, что подозреваемого уже допрашивает военная полиция.
Известно, что фигурант уже сидел за убийство молодой женщины, но заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Позже мужчина получил ранение и поехал в отпуск. В зону боевых действий он должен был вернуться 13 сентября.

За первое убийство подозреваемый получил 20-летний срок, объяснив содеянное тем, что его «переклинило». Эксперты посчитали его вменяемым. К слову, злоумышленник попытался совершить суицид, однако неудачно.

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Взрывчатку обнаружили в рехабе в Ингушетии

Женщина четыре дня просидела мертвой в офисе
#россия
#пермский край
#криминал
#убийство
#вагнер
#новости
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Взрывчатку обнаружили в рехабе в Ингушетии
РЕН ТВ: в центре реабилитации от наркотической зависимости в Ингушетии нашли СВУ
31 августа 2024, 12:44

Фото: iStock/aerogondo

В Ингушетии в рехабе обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом информирует РЕН ТВ.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратились два местных жителя, которые рассказали, что их в течение нескольких недель незаконно удерживали для излечения от наркозависимости. Однако они сломали решетки и им удалось сбежать.

Прибывшие на место полицейские обнаружили взрывчатку. На данный момент на месте происшествия работают взрывотехники.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек держали в заложниках в частном элитном рехабе в Подмосковье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
#ингушетия
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Женщина четыре дня просидела мертвой в офисе
60-летняя американка четыре дня просидела мертвой в офисе в Аризоне
31 августа 2024, 11:19

Фото: iStock/Artem_Furman

60-летняя Дениз Прюдом четыре дня просидела мертвой в офисе банковской корпорации Wells Fargo в американском штате Аризона. Об этом сообщает NBC News.
Согласно информации источника, в последний раз визит американки на работу система учета сотрудников зафиксировала 16 августа. На следующий день Прюдом не вышла на работу, но коллеги не обратили на это внимание, а только пожаловались на неприятный запах.

Еще через день он усилился, после чего было найдено тело женщины. Врачи констатировали, что Прюдом ушла из жизни по естественным причинам 16 августа.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 20-летняя девушка умерла после секса с коллегой по работе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#офис
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Продолжаются поиски пропавшего на Камчатке вертолета
На борту пропавшего с туристами вертолета на Камчатке было 22 человека
31 августа 2024, 11:16

Фото: istockphoto/DmyTo

На борту пропавшего на Камчатке вертолета, предварительно, находились 22 человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели привлечены к поискам Ми-8Т.
«…Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 километров юго-западнее аэропорта Елизово), но в назначенное время, около 7.15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь», — пояснили в ведомстве.
Там также уточнили что из 22 человек трое являются членами экипажа, еще 19 — пассажиры воздушного судна.

Спасатели готовы вылететь в район поисков. Кроме того, туда выдвинулся вертолет Ми-8 компании-собственника и наземная спасательная группировка.

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Дагестанец напал на таксиста в Москве для неоплаты поездки

В Турции произошло вооруженное нападение на больницу
#россия
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#вертолёты
#туристы
#мчс
#новости
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Дагестанец напал на таксиста в Москве для неоплаты поездки
31 августа 2024, 10:56

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Дагестанец решил вырубить водителя такси для неоплаты проезда, передает 112. Инцидент зафиксирован на видеорегистратор. Водитель Денис довез агрессивного клиента, но денег не увидел. Тот попытался пнуть таксиста, а затем нанес удар в челюсть. В результате происшествия пострадавший протаранил припаркованные машины.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове на свадебную процессию напали четыре человека и обстреляли ее из травматики. Нападавшие задержаны, возбуждено уголовное дело по статье о вооруженном нападении.

Кроме того, стало известно о нападении на больницу в Турции. Пострадали пять человек, здание больницы и машина скорой помощи повреждены.

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#россия
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#такси
#криминал
#новости
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В Турции произошло вооруженное нападение на больницу
TRT Haber: в Стамбуле произошло вооруженное нападение на больницу, есть раненые
31 августа 2024, 10:45

Фото: iStock/gorodenkoff

В Стамбуле на отделение неотложной помощи больницы произошло вооруженное нападение. Об этом информирует телеканал TRT Haber.
Отмечается, что в результате происшествия пострадали пять человек. Согласно информации телеканала, здание больницы в районе Бахчелиевлер и машина скорой помощи получили повреждения.

Среди пострадавших есть правоохранители и частной охраны, а также два гражданских лица. Машину, на которой было совершено нападение, позже нашли брошенной.

Ранее сообщалось, что вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Захлебнулся в ванной»: Тело двухлетнего мальчика обнаружили в квартире под Петербургом
Жительница Приозерска подозревается в убийстве двухлетнего сына
31 августа 2024, 10:27

Фото: iStock/eranicle

Жительница Приозерска подозревается в убийстве двухлетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром в пятницу, 30 августа, в полицию поступил сигнал, что в одном из домов в Приозерске захлебнулся двухлетний мальчик. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп ребенка на диване, где сидела его 21-летняя мать.

По словам женщины, перед этим она ненадолго вышла из квартиры, оставив мальчика одного в ванной. Когда она вернулась, то увидела, что сын перестал дышать и попыталась оказать ему первую помощь.

Уточняется, что женщина путалась в показаниях и каждый раз говорила разные версии произошедшего. Согласно информации следствия, семья состояла ​на учете за ненадлежащее воспитание ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мать мальчика задержали.

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Вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в Подмосковье
Mash: Вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в Щелкове
31 августа 2024, 10:12

Фото: istockphoto/blinow61

Вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове, передает Mash. Журналисты уточняют, злоумышленники решили, что их подрезали, поэтому перегородили путь и стали бить стекла. Кроме того, праздничную процессию обстреляли из травматического оружия и сбежали. Полиция задержала четверых на Талсинской улице в кальянной.
У задержанных изъяли «Инфинити». СКР открыл дело о вооруженном нападении.

Ранее сообщалось, что в центре столицы загорелось административное трехэтажное здание на площади в тысячу «квадратов» К тушению возгорания привлекли более ста человек и более 30 единиц техники.

Подробности неизвестны, данных о пострадавших пока нет.

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#новости
#новости подмосковья
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