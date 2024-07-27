Подполковник МВД призвал «осветлить» Подмосковье от мигрантов

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Глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков поставил задачу «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами». Паукова процитировал представитель полиции в звании подполковника, кадры появились в Telegram-канале главы городского округа Долгопрудный Владислава Юдина.
По словам полицейского, в понедельник он провел совещание с главой регионального главка, где выделил «данное направление» и отметил , что оно находится на контроле у президента и главы МВД. Кроме того, предполагается ужесточить правовой контроль за иностранцами, нарушающими закон на территории России.
Днем 26 июля стало известно, что в Приморском крае сформирован отряд «тигров» из ветеранов СВО, который должны «поставить на место приезжих».
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Александр Климов