Депутаты предложили депортировать мигрантов за незнание русского языка

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Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила депортировать трудовых мигрантов, если их сертификаты о знании русского языка окажутся недействительными, передает РИА Новости.
Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 22 июля. Отмечается, что депортации будут подлежать не знающие не только язык, но и основы российского права и истории. При этом депортация будет осуществляться за счет самих мигрантов или дипломатических представительств.
18 июля мигранты напали на депутата Государственной Думы Михаила Матвеева в Самаре. По словам депутата, в тот день его ударили камнем по голове в результате его попытки выступить посредником в драке между иностранцами и «нашими местными ребятами».
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Александр Климов