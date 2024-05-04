Подростка из Брянска задержали за участие в легионе «Свобода России»*

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Девятиклассника из Брянска задержали за участие в террористическом регионе «Свобода России»*, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, подростка завербовали в легион ещё в марте. Кураторы давали ему различные задания, например нужно было отснять автобусные остановки в одном из районов города, местную площадь и здание правительства.
Сообщается, что девятиклассник пытался привлечь к деятельности «Свободы России»* своего друга, но тот отказался.
Выяснилось, что подростка воспитывает мать-одиночка, однако, на учёте в правоохранительных органах он никогда не состоял.
На школьника возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической».
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*Организация, признанная террористической на территории РФ
Сообщается, что девятиклассник пытался привлечь к деятельности «Свободы России»* своего друга, но тот отказался.
Выяснилось, что подростка воспитывает мать-одиночка, однако, на учёте в правоохранительных органах он никогда не состоял.
На школьника возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической».
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*Организация, признанная террористической на территории РФ
Евгения Парфентьева