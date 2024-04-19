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Подростки пытались поджечь вертолет Ми-8 по заданию СБУ

19 апреля 2024, 15:02
Фото: iStock/PamWalker68

Фото: iStock/PamWalker68

Двое 16-летних молодых людей пытались поджечь «Ми-8» на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Как рассказал парламентарий, сотрудники Самарского УФСБ и военной контрразведки совместно с оперативниками задержали злоумышленников «по горячим следам».



Выяснилось, что старшеклассники из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины. Кроме этого, ранее они уже организовывали другие диверсии и теракты в регионе.

С начала года преступники подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и поезд на железнодорожной станции «Жигулевское Море», рассказал депутат. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

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#фсб
#сбу
#самарская область
Жительница Симферополя выплатит штраф за разглашение государственной тайны
19 апреля 2024, 14:55

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Жительнице Симферополя придётся выплатить значительный денежный штраф за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.
В Верховном суде было рассмотрено дело жительницы Симферополя 1965 года рождения. Она работала на транспортном предприятии и имела доступ к сведениям, содержащим государственную тайну. Было установлено, что она передала эти сведения своему знакомому, к которому испытывала доверие.

Суд постановил признать женщину виновной и обязал её выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью, которая связана с допуском к сведениям, содержащим государственную тайну.

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#крым
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Задержан подозреваемый в убийстве байкера в Москве
Задержан подозреваемый в убийстве из-за замечания о парковке в Москве
19 апреля 2024, 14:44

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Получилось найти и задержать Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мотоциклиста на парковке в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Задержали его в Ростовской области. Скоро судом ему будет выбрана мера пресечения.

Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Однако позже он скончался. Мать убитого рассказала журналистам, что к смерти сына причастны два выходца из Азербайджана. Сообщалось, что во время обысков в квартире у Аббасова обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. По некоторым данным, он мог быть хранителем криминального «общака».

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«Сбит ракетными войсками»: кто стоит за крушением самолета Ту-22М3 и что произошло на борту
Падение самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае: что известно
19 апреля 2024, 14:36

Фото: istockphoto / Sergey Tinyakov

Минувшим утром военный самолет потерпел крушение на Ставрополье. Сначала сообщалось, что всем членам экипажа удалось спастись, но позже появилась информация о гибели пилота. О том, почему рухнул самолет, что известно о состоянии членов экипажа, и как к трагедии причастна Украина, расскажет редакция «Радио 1».


Что известно о крушении самолета на Ставрополье



Утром 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о крушении самолета на территории Красногвардейского округа. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Он сообщил, что всем летчикам удалось катапультироваться.

Позднее Владимиров добавил, что два члена экипажа были обнаружены и доставлены в больницу.

«Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы», — сообщал глава региона.

Вскоре появилась информация об обнаружении еще одного летчика.

«С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа», — сообщал Владимиров.

Однако оказалось, что третьему летчику выжить не удалось.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

«К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — писал Владимиров.

Какой самолет разбился на Ставрополье


По информации Минобороны РФ, в Ставропольском крае потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Что произошло на борту Ту-22М3


По информации телеграм-канала Mash, первый пилот бомбардировщика Ту-22М3 принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам же он принял решение остаться в кабине, чтобы увести самолет в поле и минимизировать последствия от падения.

Причины аварии самолета Ту-22М3 ВКС России


В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что предварительной причиной крушения военного самолета стала техническая неисправность

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно предварительной информации, авиакатастрофа произошла из-за потери тяги в одном из двигателей.

В результате падения самолета, жертв среди местных жителей нет. Уточняется, что самолет упал в безлюдном месте, а на борту не было боекомплектов.

Причастна ли Украина к крушению Ту-22М3 на Ставрополье


Вскоре после появления информации о крушении самолета ответственность за произошедшее поспешила на себя взять разведка Украины. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что крушение бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае является результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины.

В материалах издания подчеркивается, что это первый самолет стратегической авиации, который удалось сбить во время выполнения полета.

Кроме того, о причастности к крушению российского самолета также заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. В своем телеграм-канале он написал, что Ту-22М3 был сбит ракетными войсками.

Минобороны РФ не комментировало высказывания украинской стороны.


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#разведка
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Родители год закрывали детей раздетыми в неотапливаемом подвале
На Кубани родители запирали детей в подвале, избивали и морили голодом
19 апреля 2024, 13:58

Фото: iStock/Андрей Клеменков

СК возбудил уголовное дело в отношении семейной пары из Лабинского района Краснодарского края, которые регулярно избивали двоих детей, лишали их еды и запирали раздетыми в неотапливаемом подвале. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Сообщается, что семья с тремя детьми проживает в одном из хуторов Лабинского района. Установлено, что 32-летняя женщина и ее 41-летний муж избивали двух старших несовершеннолетних детей шлангами, металлическими прутьями и кулаками, а также оскорбляли, унижали и морили голодом. Запирали в холодном подвале. Не желая терпеть издевательства отчима, старший из детей убегал из дома.

В органах сообщили, что по материалам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено уголовное дело в отношении семейной пары, обвиняемых в жестоком обращении и истязании детей. В настоящее время отчим задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое детей изъяты из семьи. Однако третий ребенок находится с матерью.

СК возбудил уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери.
По версии следствия, женщина с января по март 2024 года на постоянной основе избивала свою малолетнюю дочь. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Органы опеки забрали девочку у матери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семьи
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Под Петербургом сотрудники ДПС избили задержанного после ссоры в туалете
В Ленобласти сотрудники ДПС избили административного задержанного
19 апреля 2024, 13:56

Фото: iStock/Kichigin

В Ленинградской области сотрудники ДПС избили административного задержанного, сообщает Telegram-канал Baza.
По словам задержанного, он подвергся физическому насилию после ссоры в туалете. Он утверждает, что попросил полицейского выйти, но его просьба была проигнорирована. По версии сотрудников полиции, мужчина демонстрировал агрессивное поведение, оскорблял их и отказывался войти в камеру.

В сообщении указывается, что Вячеслав Шумихин был задержан 9 сентября около своего дома в городе Лодейное Поле.

В документах по делу отмечены следы ударов на голове, туловище и ногах. Полиция объясняет эти травмы тем, что Шумихин ударялся головой о дверь, после чего на него были надеты наручники. Мужчину отпустили из отдела с квитанцией на оплату штрафа в 500 рублей.

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Житель Забайкалья избил подругу из-за ревности к кукле
19 апреля 2024, 13:38

Фото: istockphoto/AMilkin

Житель города Нерчинск в Забайкальском крае избил свою сожительницу из ревности. Дело, в общем-то, житейское, но объектом, вызвавшим недовольство ревнивца, стала ростовая кукла.
Инцидент произошёл на дне рождения потерпевшей, передаёт пресс-служба Нерчинского районного суда. Во время празднования именинница станцевала с куклой, изготовленной в рост человека. Это крайне не понравилось её подвыпившему сожителю. Он отшвырнул куклу в сторону и нанёс женщине несколько ударов по голове и лицу. За внучку вступилась бабушка пострадавшей, тогда взбешённый ревнивец отлупил и её.

Во время судебного заседания забайкалец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшие заявили, что уже простили агрессора, помирились с ним и попросили суд не наказывать его. Подсудимый был приговорён к шести месяцам ограничения свободы.

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#ограничения
#служба
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Боевики ВСУ ограбили украинца на блокпосту
«Страна.ua»: боевики ВСУ ограбили украинца на блокпосту под Ивано-Франковском
19 апреля 2024, 13:17

Фото: iStock/Sinenkiy

Двое украинских солдат ограбили мужчину на блокпосту, который располагается в Ивано-Франковской области, пишет «Страна.ua».
Ограбление произошло в среду рядом с посёлком Фрага. Двое мужчин в форме остановили машину украинца и под видом осмотра транспорта вытянули его на проезжую часть. Затем они надели на него наручники и забрали три сумки с деньгами.

У пострадавшего было 7,6 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей) и 19,3 тысячи долларов.

Позже правоохранители разыскали двух преступников, ими оказались солдаты ВСУ. Для чего украинцу понадобилась такая сумма, разбирается полиция.

Ранее в Москве силовики задержали братьев-налетчиков за нападения на прохожих. Они с применением насилия отбирали у людей банковские карты и деньги.

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#украина
#всу
#задержание
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Появилась хронология крушения бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье
Mash: командир Ту-22М3 катапультировал помощника, навигатора и штурмана
19 апреля 2024, 13:10

Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Первый пилот бомбардировщика Ту-22М3, который упал в Ставропольском крае, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. При этом сам он принял решение до конца остаться в кабине, чтобы максимально увести самолет от жилых зданий, пишет Telegram-канал Mash.
Согласно данным канала, второго члена экипажа спасти не удалось. Двое другим летчикам сейчас ничего не угрожает, они получают медицинскую помощь от специалистов из Ставропольского края.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заверил, что в скором времени выживших летчиков перевезут в военный госпиталь за пределами региона.

Согласно предварительной информации, авиакатастрофа произошла из-за потери тяги в одном из двигателей.

Сообщения о крушении военного самолета в Ставропольском крае появились утром 19 апреля.

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#крушение
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Подозреваемых в нападении на экс-соратника Навального задержали в Польше
ТАСС: двоих подозреваемых в нападении на Волкова* задержали в Польше
19 апреля 2024, 12:45

Фото: iStock/FOTOKITA

Подозреваемых в нападении на экс-соратника Алексея Навального Леонида Волкова* задержали в Польше.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что силовые структуры проведут все необходимые мероприятия, после которых задержанных передадут литовской стороне.

На Волкова* напали во дворе его дома 12 апреля. Затем его доставили в медицинское учреждение. После оказания первой помощи Волков* смог вернуться домой.

На следующий день, 13 апреля, он опубликовал в своём Telegram-канале видео, где прокомментировал свое избиение. По его словам, из него «хотели сделать отбивную». Также Волкову* сломали руку.

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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России
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