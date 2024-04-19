Подростки пытались поджечь вертолет Ми-8 по заданию СБУ

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Двое 16-летних молодых людей пытались поджечь «Ми-8» на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
Как рассказал парламентарий, сотрудники Самарского УФСБ и военной контрразведки совместно с оперативниками задержали злоумышленников «по горячим следам».
Выяснилось, что старшеклассники из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины. Кроме этого, ранее они уже организовывали другие диверсии и теракты в регионе.
С начала года преступники подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и поезд на железнодорожной станции «Жигулевское Море», рассказал депутат. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
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Как рассказал парламентарий, сотрудники Самарского УФСБ и военной контрразведки совместно с оперативниками задержали злоумышленников «по горячим следам».
Выяснилось, что старшеклассники из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины. Кроме этого, ранее они уже организовывали другие диверсии и теракты в регионе.
С начала года преступники подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и поезд на железнодорожной станции «Жигулевское Море», рассказал депутат. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
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Алёна Самарева