«Считают себя русскими»: Военэксперт объяснил, почему пленные не хотят возвращаться в ВСУ

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Солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. Видеозапись с заявлением военнопленного опубликовало Минобороны РФ. «У меня шансов не оставалось, я просто банально помахал руками в дрон, что бы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций и там меня приняли», — рассказал военнопленный. Он также добавил, что в плену к нему относятся хорошо.
Военный эксперт, блогер, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в России к пленным относятся гуманно.
Также военный эксперт рассказал, что Украина в начале боевых действий жестоко относилась к пленным ВС РФ, что привлекло внимание ООН.
В завершении разговора Алексей Живов уточнил, что взятие в плен — отдельная сложная работа, которая у ВС России ведется регулярно.
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«Польза пленных в том, что чем меньше у противника солдат, тем быстрее мы добьемся победы. А так в целом они встречаются с сотрудниками наших спецслужб (сначала военной контрразведки, потом ФСБ), дальше они попадают в изоляторы — места для содержания военнопленных, что-то вроде лагерей, где довольно гуманно к ним относятся. Их никто не пытает, никаких насильственных действий никто не совершает. Многие из них отказываются возвращаться, то есть отказываются от обмена, потому что обмен им гарантирует возвращение в ряды ВСУ. А они воевать не хотят, поэтому многие из них пишут заявление, чтобы их не обменивали до окончания боевых действий. Ну этот механизм еще надо дальше прорабатывать. В том смысле, чтобы люди могли просить временное убежище и оставаться в России столько, сколько необходимо. Мы не должны забывать, что далеко не все из этих людей хотели воевать с Россией, многие из них сами считают себя русскими людьми, просто попали вот в такую ситуацию. Сейчас нельзя сказать «Я за Россию» и попасть в тюрьму на 10 лет, как это можно было раньше, тебя все равно заберут в армию. Поэтому надо по-человечески относиться и смотреть, какие у человека взгляды», — сообщил военный блогер.
Также военный эксперт рассказал, что Украина в начале боевых действий жестоко относилась к пленным ВС РФ, что привлекло внимание ООН.
«В начале боевых действий ВСУ относились плохо к пленным, совершали огромное количество военных преступлений: пытали, издевались, калечили, лишали частей тела. Это все дошло до Красного Креста, до ООН. ООН признала около года назад, что в отношении российских военнопленных совершаются грубые противоправные действия, которые подпирают все конвенции ООН. После этого, вроде, ситуация стала улучшаться», — сказал специалист.
В завершении разговора Алексей Живов уточнил, что взятие в плен — отдельная сложная работа, которая у ВС России ведется регулярно.
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Анастасия Бондарева