Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен — видео

Три солдата ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Украинские бойцы переплыли Днепр рано утром 17 апреля. О своих намерениях они заранее сообщили командованию ВС РФ. Сальдо отметил, что теперь солдатам ВСУ ничего не угрожает, они выживут и вернуться к своим семьям после победы России в СВО.

Также глава региона обратился к украинским военнослужащим и призвал их не отдавать жизни за главу киевского режима Владимира Зеленского.







