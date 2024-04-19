Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен — видео

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Три солдата ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.
Украинские бойцы переплыли Днепр рано утром 17 апреля. О своих намерениях они заранее сообщили командованию ВС РФ. Сальдо отметил, что теперь солдатам ВСУ ничего не угрожает, они выживут и вернуться к своим семьям после победы России в СВО.
Также глава региона обратился к украинским военнослужащим и призвал их не отдавать жизни за главу киевского режима Владимира Зеленского.
Он также напомнил, что для добровольной сдачи в плен есть телеграм-бот, куда могут написать бойцы.
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Также глава региона обратился к украинским военнослужащим и призвал их не отдавать жизни за главу киевского режима Владимира Зеленского.
Он также напомнил, что для добровольной сдачи в плен есть телеграм-бот, куда могут написать бойцы.
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Анастасия Хохлова