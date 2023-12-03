В Перу во время вооруженного нападения на шахту погибли девять человек

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9 человек погибли и 15 пострадали в результате нападения неизвестных с оружием на шахту в провинции Патас.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.
ТАСС пишет, что преступники привели в действие взрывное устройство внутри рудника. 9 человек погибли, ещё 15 ранены. Уже задержаны семь предполагаемых преступников. У них конфисковали оружие.
Радиостанция RPP сообщает, что в нападении подозревается преступная группировку Tren de Aragua, которая появилась в Венесуэле.
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«Сегодня, 2 декабря, примерно в 01:00 (08:00 по мск) группа вооруженных преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, которые расположены в провинции Патас, регион Либертад, и вступила в столкновение с охраной компании, в заложниках оказались четырех человек», - сказано в сообщении.
Радиостанция RPP сообщает, что в нападении подозревается преступная группировку Tren de Aragua, которая появилась в Венесуэле.
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Мария Фирсова