В США мать и бабушка убили четверых детей, чтобы не отдавать их отцу
В США мать и бабушка лишили жизни четверых детей, чтобы не позволить отцу забрать их на 60 дней летних каникул, как было установлено судом. Об этом пишет The U.S. Sun.
Жертвами стали 13‑летняя Харпер, 11‑летний Хадсон и 10‑летние близнецы — Гэвин и Грейслинн. Тела детей, уже находившиеся в стадии разложения, обнаружили в квартире бабушки.
Следствие полагает, что женщины дали детям яд. Поскольку отравляющее вещество действовало недостаточно быстро, подозреваемые стали подыскивать более эффективные способы убийства. В истории их интернет‑поиска нашлись запросы о влиянии инсулина на организм здорового человека, а также о том, в какие места удар ножом будет наиболее смертоносным.
Грейслинн, младшая из девочек, жаловалась на острую боль в животе. Но женщины не позволили детям воспользоваться туалетом, чтобы очистить желудки. По данным следствия, Гэвин, вероятно, пережил отравление, однако его убили ударом ножа.
Ранее сотрудники служб опеки неоднократно навещали семью и фиксировали признаки ненадлежащего ухода за детьми. При этом мать так и не лишили родительских прав.
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