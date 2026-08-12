Два глотка кумыса едва не убили москвичку в Казахстане
Российская туристка в Казахстане едва не погибла после того, как попробовала кумыс. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сёстры из Москвы Ярослава и Рената попробовали традиционный напиток в ресторане. Через пару минут после нескольких глотков у обеих начало отекать лицо, появилось покалывание в горле и женщины начали задыхаться.
Они добежали до соседней аптеки за антигистаминными. Ярославе быстро полегчало, а Ренате становилось хуже: она периодически переставала дышать, а по телу пошла сыпь. Местные жители вызвали скорую. Медики купировали симптомы отёка Квинке до того, как состояние Ренаты стало критическим.
Девушки рассказали, что врачи диагностировали у них острую аллергию на кумыс, хотя раньше подобной реакции на другие кисломолочные продукты не возникало. Врачи рекомендовали ещё несколько дней принимать таблетки от аллергии.
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