Два глотка кумыса едва не убили москвичку в Казахстане

12 августа 2026, 18:14

У российской туристки в Казахстане диагностировали отёк Квинке после кумыса

Фото: Istock/biantmedia

Российская туристка в Казахстане едва не погибла после того, как попробовала кумыс. Об этом информирует Telegram-канал Baza.