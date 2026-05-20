Подростки устроили поджог по заданию кураторов на Алтае

20 мая 2026, 13:30

Алтайские подростки совершили диверсию на железной дороге

В Алтайском крае сотрудники Следственного комитета задержали двоих несовершеннолетних, которые пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге по указанию дистанционного куратора. Инцидент произошёл на перегоне у станции Бийск Западно-Сибирской магистрали, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.





Подростки 16 и 17 лет подошли к оборудованию и совершили поджог. Однако довести преступление до конца не смогли — огонь оперативно потушили работники станции.



В ходе разбирательства выяснилось, что молодые люди действовали за денежное вознаграждение. С неизвестным «куратором» они познакомились в интернете, после чего согласились выполнить его задание.



В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту покушения на диверсию. Ведется следствие.



