В российском городе ребёнок пострадал при поджоге обезжиривателя на балконе
В Альметьевске на балконе многоэтажного дома по улице Ленина 12-летний школьник устроил пожар и получил травмы. Об этом информирует ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Сообщается, что мальчик поджёг обезжириватель. Пламя мгновенно перекинулось на синтетическую одежду подростка и полностью её охватило. Огонь не успел распространиться по квартире или на соседние этажи — площадь возгорания составила всего 0,1 квадратного метра.
В результате происшествия ребёнок получил термические ожоги левого плеча и левой ноги. Прибывшие медики доставили пострадавшего в Альметьевскую детскую городскую больницу, где врачи госпитализировали его.
