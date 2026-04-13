Подростка из Подмосковья обвинили в терроризме за поджоги на железной дороге

13 апреля 2026, 12:54

Видео: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Против 16-летнего жителя Московской области завели уголовное за поджог 16 объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.





Следствие установили, что подросток выполнял задания неизвестного куратора, который связался с ним через мессенджер.





«В апреле текущего года подросток поджёг объекты на 26-м и 28-м километрах перегона между станциями Бирюлёво и Домодедово, а также 55-м и 60-м километрах между станциями Львовская и Молоди», — говорится в сообщении.