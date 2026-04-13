Подростка из Подмосковья обвинили в терроризме за поджоги на железной дороге
Видео: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
Против 16-летнего жителя Московской области завели уголовное за поджог 16 объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Следствие установили, что подросток выполнял задания неизвестного куратора, который связался с ним через мессенджер.
«В апреле текущего года подросток поджёг объекты на 26-м и 28-м километрах перегона между станциями Бирюлёво и Домодедово, а также 55-м и 60-м километрах между станциями Львовская и Молоди», — говорится в сообщении.Теперь молодому человеку грозит срок по статье «Терроризм».
Ранее в Минэнерго Московской области выпустили предостережение о недопустимости порчи объектов энергетики. Специалисты предупредили, что такие действия могут стоить жизни самому нарушителю и привести к крупной аварии, из-за которой электричества лишатся дома, больницы, школы и предприятия.
В ведомстве отметили, что к вмешательству в работу энергетической системы россиян склоняют злоумышленники. Они могут предложить деньги за выполнение их заданий или выдать себя за силовиков и попытаться обманов вынудить человека действовать по их указке. Обо всех таких предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8-800-224-22-22.