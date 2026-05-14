Подросток из Тывы получил ожоги 75% тела и спалил дом из-за вредной привычки

Фото: Istock/Sucharas wongpeth

В Монгун-Тайгинском районе Тывы 15-летний подросток получил тяжёлые ожоги из-за вредной привычки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.



Мальчик из села Кызыл-Хая пострадал из-за неосторожного обращения с огнём в кладовке, где хранилась канистра с бензином. По сведениям полиции, ночью он вышел туда, чтобы покурить, зажёг спичку, и в помещении мгновенно вспыхнула легковоспламеняющаяся жидкость.

Юноша получил сильные ожоги, выбежал на улицу и успел разбудить спавших в доме бабушку и дедушку. Они смогли покинуть строение. Медики госпитализировали подростка с ожогами 75% поверхности тела и ожоговым шоком.

Сейчас он находится в Республиканской больнице №1, врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Предварительно полиция установила: дедушка подростка заготовил бензин для предстоящего переезда на летнюю стоянку чабанов.

Ольга Щелокова

