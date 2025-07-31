Пенсионерка поддержала «Русскую общину» и получила штраф в Уфе

31 июля 2025, 12:41

Пенсионерку оштрафовал суд на 3000 рублей за поддержку «Русской общины» в Уфе

Фото: istockphoto/AMilkin

Штраф в три тысячи рублей за поддержку активистов движения «Русская община» получила пенсионерка в Уфе.