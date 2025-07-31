Пенсионерка поддержала «Русскую общину» и получила штраф в Уфе
Штраф в три тысячи рублей за поддержку активистов движения «Русская община» получила пенсионерка в Уфе.
По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», женщина прокомментировала новость в одной из групп в соцсетях. Информация касалась случая гибели человека во Всеволожске после рейда активистов.
Пожилая женщина посчитала, что представители движения были правы и им следует подарить квартиры. Тех, кто был не согласен с пенсионеркой, она оскорбляла в комментариях, говорится в материале. В результате спора один оппонент обратился в полицию и попросил проверить пожилую женщину на экстремизм.
Пенсионерка раскаялась в суде.
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