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Подросток пострадал в Брянской области в результате обстрела ВСУ села Курковичи

30 марта 2024, 13:35
Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, получил ранения подросток. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

ВСУ нанесли удар по селу Курковичи. Пострадавшему несовершеннолетнему оказывается медицинская помощь. Прежде сообщалось об еще одной атаке на регион. Ранения получили два мирных жителя.

Ранее стало известно, что минувшим утром ВСУ осуществили попытку атаки Белгородской области с использованием дрона самолетного типа. Российская система зафиксировала и уничтожила беспилотник противника. Жертв удалось избежать.

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#пво
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В Ленинградской области задержан мужчина за комментарий о теракте в «Крокусе»
30 марта 2024, 13:38

Фото: istockphoto/blinow61

Житель Тихвинского района Ленинградской области был задержан местными правоохранителями. В группе «ВКонтакте» «Подслушано | Тихвин» он оставил неуместный комментарий со смайликами под одним из постов о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».
Правоохранители в ходе планового мониторинга социальных сетей обнаружили этот пост и быстро вычислили подписчика. Им оказался 26-летний уроженец Башкирии, работающий сварщиком и живущий в Тихвине, передаёт «Фонтанка.ру». Сотрудники органов усмотрели в вольном комментарии признаки оправдания терроризма. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи разъяснений.

Молодой человек признал вину и объяснил, что никого не хотел оскорбить, а планировал только снизить градус эмоционального напряжения у других пользователей социальной сети, на его взгляд, излишний. Он принёс извинения за неподобающую форму комментария. Уголовное дело в отношении мужчины решено было не возбуждать. Задержанного отпустили, взяв с него обязательство о явке по требованию.

Как показывает опыт дизайнера из Таджикистана Николая Конашенка, провокационные комментарии в соцсетях могут обернуться уголовной статьёй и возбуждением уголовного дела за оправдание терроризма.

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#ленинградская область
#полицейские
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В кафе на востоке Нидерландов захватили заложников
30 марта 2024, 12:52

Фото: iStock/ipopba

В городе Эде на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация NOS.
Неизвестные захватили заложников в одном из кафе. В настоящее время точное количество преступников и посетителей заведения не известно.

Жители близлежащих домов в срочном порядке эвакуированы. На место происшествия прибывают экстренные службы.

Злоумышленники не выдвигали каких-либо требований. Также нет информации о том, вооружены ли неизвестные. По уточненным данным, признаков теракта нет, сообщили в правоохранительных органах Нидерландов.

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#кафе
#теракт
#происшествия
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Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551
30 марта 2024, 12:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В результате теракта в Подмосковье, число жертв увеличилось до 551. Об этом сообщает МЧС России.
ГУМЧС по Подмосковью сообщает, что среди пострадавших в «Крокусе» 15 детей. Общее число погибших, по данным ведомства, 695 человек. 144 человека погибли.

Напомним, трагические события в «Крокус Сити Холле» произошли 22 марта. Группа вооруженных людей ворвались в здание концертного зала и открыли огонь по людям. В числе посетителей «Крокуса» были женщины и дети. Через несколько часов после теракта были задержаны исполнители преступления.

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#здание
#подмосковье
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В Москве горит кровля МГТУ имени Баумана
30 марта 2024, 12:11

Фото: iStock/sarawutk

Очевидцы сообщают о пожаре в МГТУ имени Баумана, пишет «Осторожно, новости».
По предварительным данным, горит кровля. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Причины возгорания не сообщаются. Известно, что кровля полыхает в районе корпуса, в котором находится химическая лаборатория.

Ранее сообщалось, что сильный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#происшествия
#кровля
#лаборатория
#москва
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В Алтайском крае спасатели эвакуировали девять человек из затонувшего автобуса
30 марта 2024, 11:32

Фото: istockphoto/nnorozoff

Ночью в Волчихинском районе Алтайского края с трассы в кювет съехал междугородний автобус, следовавший по маршруту Барнаул - Ключи, и начал тонуть. Из салона эвакуировали девять человек, включая двоих детей.
Из-за обильного таяния снега и выхода рек из берегов кюветы вдоль обочин дорог в регионе больше напоминают небольшие озёра, передаёт URA.ru. Вот в такую промоину и угодил автобус, не сумевший удержаться на трассе. К счастью, обошлось без пострадавших, спасатели сумели эвакуировать из тонущего транспортного средства всех пассажиров, включая детей, и водителя. Автобус ушёл под воду до самой крыши.

В связи с резким потеплением, в реках начал существенно подниматься уровень воды. Также происходит обильное таяние снегов, что приводит к паводкам. В регионе перекрыто несколько размытых автомобильных дорог, подтоплено 254 придомовых территории в сельской местности. Сотрудники МЧС ведут работы по устранению последствий паводков.

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В московской электричке мужчина сломал нос пенсионерке после замечания
30 марта 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

В Москве в электричке произошёл конфликт между пассажирами. Пожилая женщина попросила мужчину убрать ноги с прохода, а он в ответ на это хорошо поставленным ударом сломал ей нос.
Некрасивый инцидент произошёл в электропоезде, следовавшем по маршруту Фрязево - Апрелевка, в районе станции Нижегородской, передаёт «МВД Медиа». Пенсионерка 1947 года рождения попросила вольготно расположившегося пассажира убрать ноги из прохода, чтобы не мешать передвижению людей. В ответ мужчина разразился бранью, а затем ударил пожилую женщину в лицо.

У пострадавшей диагностировали перелом носа со смещением, она написала заявление в полицию. Мужчину 1989 года рождения задержали. Он признался в содеянном, раскаялся и принёс извинения. Тем не менее, полицейские возбудили в отношении хулигана уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

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#электричка
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На руднике «Пионер» пробурили новые скважины в поисках 13 человек
30 марта 2024, 10:52

Фото: iStock/Adam88xx

В Амурской области пробурили новые скважины, чтобы пробраться к горнякам, по-прежнему находящимся в затопленном руднике. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Бурение четырех скважин на руднике «Пионер» продолжается, — пишет МЧС в своем телеграм-канале.

В затопленном руднике находятся 13 горняков.

Сотрудники МЧС предупреждают, что в регионе сохраняется угроза повторного прорыва горной массы, затопление рудника продолжается. Бурение новой скважины осуществляется в месте предполагаемого нахождения людей.

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#мчс
#сотрудники
#трагедия
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Украина была полигоном по испытаниям западного препарата, способного вызвать рак
30 марта 2024, 10:23

Фото: iStock/AnnaStills

На Украине велись испытания препарата, который способен вызывать в организме пробуждении раковых клеток, об этом сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на документы.
Испытания западного препарата проводилось на пациентах мариупольской психиатрической больницы, свидетельствуют данные.

Документы были обнаружены при восстановлении медицинского учреждения. Речь идет о препарате для лечения артрита, который провоцировал развитие новых форм рака у подопытных.

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#документы
#больницы
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«Я террорист»: в МФЦ в посёлке Внуково началась эвакуация после обнаруженной записки
30 марта 2024, 09:54

Фото: istockphoto / Robin Gentry

Сотрудников и посетителей МФЦ в поселке Внуково эвакуируют из-за обнаруженной записки Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Записку обнаружил охранник. В ней содержалась угроза людям. Автор подписал себя как «террорист» и предупредил, что все погибнут, если немедленно не покинут помещение.

Из центра эвакуировали 86 человек. Также сотрудники экстренных служб выводят людей из близлежащих зданий. В настоящее время на место инцидента прибыли правоохранители. Обследуется территория и здание.

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#тц
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