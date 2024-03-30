Подросток пострадал в Брянской области в результате обстрела ВСУ села Курковичи

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, получил ранения подросток. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что минувшим утром ВСУ осуществили попытку атаки Белгородской области с использованием дрона самолетного типа. Российская система зафиксировала и уничтожила беспилотник противника. Жертв удалось избежать.
Читайте также:
Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над российским регионом
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ
«ВСУ не может противостоять»: Советник Зеленского – об успехах российской армии
Анастасия Хохлова