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Группа вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожила опорный пункт и плотные скопления войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянском районе, сообщили в Министерстве обороны России.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не способны сдерживать российскую армию.
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Александр Климов