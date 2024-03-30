«ВСУ не может противостоять»: Советник Зеленского – об успехах российской армии

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Советник президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому журналу Bild пожаловался на успехи российских войск, передает РИА Новости.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут сделать против российских военных подразделений, продвигающихся «все дальше и дальше».
Подоляк отметил, что Киев в настоящее время готовится к «различным вариантам развития событий». В то же время он считает, что Россия вряд ли начнет широкомасштабное наступление.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам и тем самым отказаться от выхода на границы 1991 года.
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«Мы видим, как они продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы. Мы не можем решить проблему с текущей нехваткой оружия», – посетовал чиновник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам и тем самым отказаться от выхода на границы 1991 года.
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Александр Климов