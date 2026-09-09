Поезд отрезал ногу российскому подростку-зацеперу

09 сентября 2026, 12:35

Поезд отрезал ногу подростку-зацеперу в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

В Екатеринбурге расследуют обстоятельства тяжелого травмирования подростка на железной дороге. Инцидент произошел 1 сентября, информирует Уральская транспортная прокуратура.