Поезд отрезал ногу российскому подростку-зацеперу
В Екатеринбурге расследуют обстоятельства тяжелого травмирования подростка на железной дороге. Инцидент произошел 1 сентября, информирует Уральская транспортная прокуратура.
По предварительной информации, малолетний школьник решил прокатиться на грузовом поезде, ухватившись за вагон. Во время движения он не удержался, сорвался и оказался под колесами состава. В результате несчастного случая мальчик получил тяжелейшие травмы: открытую черепно-мозговую травму и травматическую ампутацию левой ноги на уровне бедра.
Известно, что пострадавший является учеником одного из лицеев. В первый учебный день после торжественной линейки и классного часа он вместе с приятелями отправился к железнодорожным путям.
В настоящее время транспортные полицейские и прокуратура проводят проверку. Выясняются все детали произошедшего.
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