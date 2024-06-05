В столичном метрополитене мужчина погиб после падения под поезд на «Тверской»

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В столичном метрополитене на станции «Тверская» мужчина упал под поезд и погиб. Движение на Замоскворецкой линии метро временно приостановлено от станции «Автозаводская» до «Белорусской». Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
«На Замоскворецкой линии нет движения от «Автозаводской» до «Белорусской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – сообщает пресс-служба столичного дептранса.
Уточняется, что на путях находится человек, однако в каком он состоянии, не уточняется.
По последним данным движение на Замоскворецкой линии уже восстановлено и вводится в график.
Ранее сообщалось, что пассажиров эвакуировали на станции столичного метро «Спортивная». Пассажирам пришлось самостоятельно выбираться пешком по тоннелям. Среди них были пострадавшие.
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Элина Позднякова