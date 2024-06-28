В Словакии поезд протаранил пассажирский автобус: погибли шесть человек

Замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина по делу о пожаре во Фрязино арестовал суд в Московской области. Об этом гласит судебное постановление от 27 июня. Фомин будет под стражей два месяца. По данным источников, мужчина сам явился к следователям с документами фирмы и дал показания. Также известно, что по договору «Исприн» не отвечает за здание в подмосковном Фрязино.