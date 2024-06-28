В Словакии поезд протаранил пассажирский автобус: погибли шесть человек

Фото: istock / Vladimir Dyavhkov
В результате столкновения автобуса с поездом в Словакии погибли 6 человек. Об этом проинфрмиовали в центре скорой медицинской помощи государства.
До этого сообщалось о пяти погибших и по меньшей мере пяти раненых в результате столкновения поезда, который следовал из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии).
Согласно сведениям словацких информагентств, все погибшие являются пассажирами автобуса.
К месту аварии прибыл глава министерства внутренних дел Словакии.
МИД Венгрии сообщил, что в ДТП не пострадали граждане их страны, консульство не получало обращений о помощи. Венгерское посольство в Братиславе продолжает оставаться на связи с властями Словакии.
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«Травмы, несовместимые с жизнью, получили шесть человек», — сказано в сообщении центра.
Согласно сведениям словацких информагентств, все погибшие являются пассажирами автобуса.
К месту аварии прибыл глава министерства внутренних дел Словакии.
МИД Венгрии сообщил, что в ДТП не пострадали граждане их страны, консульство не получало обращений о помощи. Венгерское посольство в Братиславе продолжает оставаться на связи с властями Словакии.
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Алина Юрчак