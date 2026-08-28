Поезд зацепил мальчика на ж/д путях в районе Адлера
В районе Адлера электропоезд зацепил несовершеннолетнего, находившегося на путях. Об этом стало известно 28 августа.
По данным источника «Известий», инцидент произошел в пятницу. Отмечается, что состав двигался на малой скорости — около пяти км/ч, благодаря чему ребенок не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Омской области грузовой поезд насмерть сбил женщину в наушниках. О трагедии сообщалось в минувший понедельник.
Кроме того, четыре человека попали под железнодорожный состав в Японии. Подробности — в нашем материале.
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