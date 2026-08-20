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Четыре человека попали под скорый поезд в Японии

NHK: в японской префектуре Тотиги скорый поезд сбил четырех рабочих
Фото: iStock/Perytskyy

Скорый поезд сбил четырех рабочих в японской префектуре Тотиги. Об этом сообщает общественное телевидение страны NHK.



На момент столкновения рабочие находились на железнодорожных путях и проводили там ремонтные работы. Всех пострадавших доставили в больницы, они находились в бессознательном состоянии.

Движение составов на этом участке временно остановили. В настоящее время правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что не менее двух человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Польше. Как утверждают в местной пожарной службе, погибших в результате ЧП нет. В поездах на момент аварии находились около 200 пассажиров.

Лидия Пономарева

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