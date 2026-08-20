Четыре человека попали под скорый поезд в Японии
Скорый поезд сбил четырех рабочих в японской префектуре Тотиги. Об этом сообщает общественное телевидение страны NHK.
На момент столкновения рабочие находились на железнодорожных путях и проводили там ремонтные работы. Всех пострадавших доставили в больницы, они находились в бессознательном состоянии.
Движение составов на этом участке временно остановили. В настоящее время правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что не менее двух человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Польше. Как утверждают в местной пожарной службе, погибших в результате ЧП нет. В поездах на момент аварии находились около 200 пассажиров.
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