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Пассажиров поезда в Ленобласти напугал прилетевший в окно предмет

Неизвестный предмет прилетел в окно поезда Выборг — Петербург
Фото: iStock/Adam Bartosik

В скоростной поезд «Ласточка», который следовал из Выборга в Санкт‑Петербург, прилетел неизвестный предмет и разбил окно. Об этом проинформировал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



О случившемся рассказали пассажиры поезда. В результате удара стекло растрескалось. В вагоне началась небольшая паника, однако ситуация не вышла из-под контроля, и состав продолжил движение.

Специалисты предполагают, что причиной происшествия могла стать деталь, отлетевшая от другого поезда. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники компетентных органов.

Ранее на крыше скоростного поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, обнаружили труп. По этой причине движение составов в районе станции Обухово оказалось почти полностью парализовано.

Александр Огарёв

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