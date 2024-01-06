Погибший в авиакатастрофе актер незадолго до гибели послал «привет из рая»

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Актер Голливуда Кристиан Оливер отправил привет из «небес» перед трагической гибелью в авиакатастрофе. Это послание было опубликовано в его аккаунте в Instagram*.
«Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли», — написал актер, добавив к тексту фотографию с пляжа.51-летний актер Кристиан Оливер, известный по ролям в фильмах «Спиди-гонщик», «Хороший немец» и «Валькирия», погиб в результате авиакатастрофы частного самолета в государстве Сент-Винсент и Гренадины, расположенном в Карибском море. На борту находились две его дочери в возрасте 10 и 12 лет, а также пилот.
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Артем Кузьмин