«Мне открыли глаза»: Киркоров заявил о появлении врагов

Фото: istockphoto/carloscastilla
В своем новогоднем поздравлении, опубликованном в Instagram*, Филипп Киркоров поделился мыслями о прошедшем годе, отметив, что он расставил все на свои места и помог понять, кто стоит на какой стороне.
Певец выразил благодарность за многочисленных друзей и признал, что у него также имеется немало врагов.
Он отметил, что жизнь становится менее предсказуемой и интересной благодаря разнообразию опытов и событий, подчеркнув, что «мы начинаем ценить простые вещи», когда сталкиваемся с житейскими реалиями.
Ранее Филипп Киркоров извинился публично за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой через социальную сеть «ВКонтакте», утверждая, что присутствовал на мероприятии всего лишь пять минут.
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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Он отметил, что жизнь становится менее предсказуемой и интересной благодаря разнообразию опытов и событий, подчеркнув, что «мы начинаем ценить простые вещи», когда сталкиваемся с житейскими реалиями.
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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Артем Кузьмин