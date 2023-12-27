На 70-м году жизни скончался писатель и сценарист Арабов

17 августа будущего года в музее-заповеднике Горки Ленинские откроется X Международный фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году он пройдёт в нескольких городах Подмосковья, сообщил Народный артист России, саксофонист и идеолог фестиваля Игорь Бутман. Он выступил на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где проходил День Московской области.