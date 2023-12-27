На 70-м году жизни скончался писатель и сценарист Арабов

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Советский и российский писатель, поэт и сценарист Юрий Арабов ушёл из жизни в возрасте 69 лет, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — прокомментировал утрату собеседник агентства.
При этом, по какой причине наступила смерть 69-летнего сценариста, не уточняется. Представитель Союза кинематографистов также отметил, что информацию о прощании с Арабовым объявят позже.
В том числе, Арабов был соавтором Народного артиста РФ Александра Сокурова. Он написал сценарии к таким его фильмам, как: «Телец», «Солнце», «Фауст» и «Молох» и многим другим.
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