«Найти и наказать мразь»: Поисковых собак «ЛизаАлерт» жестоко убили в Ленобласти

09 апреля 2026, 11:45

SHOT: Двух поисковых собак «ЛизаАлерт» жестоко застрелили в Ленобласти

В Ленинградской области неизвестные жестоко застрелили двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт».





Как сообщает SHOT, инцидент произошёл во время тренировки в лесу. Кинолог, хозяйка бордер-колли по кличкам Бэсти (четыре года) и Люмен (три года), отпустила собак выполнять задание. Питомцы, специализировавшиеся на поиске пропавших и погибших людей, были в ярких сигнальных попонах с колокольчиками, но через несколько минут после начала занятий женщина услышала выстрелы.



Собаки не вернулись на зов. Позже владелица обнаружила их тела с огнестрельными ранениями.





«Кто-то специально убил их. Знакомые сотрудники приложат все силы, чтобы найти и наказать мразь», — цитирует собеседницу СМИ.