Врачи скорой помощи несли на руках истекающую кровью пенсионерку в Воркуте по одной причине

09 апреля 2026, 11:36

Медики несли на руках пенсионерку с кровью изо рта из-за нечищенных дорог

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Воркуте автомобили скорой помощи не смогли проехать к дому из-за нерасчищенных дорог, и медикам пришлось на руках выносить пенсионерку с сильным кровотечением. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.





Как рассказал сын пострадавшей Максим, у его матери резко поднялось давление, и у неё пошла кровь изо рта. Прибывшие на вызов врачи не сумели подъехать непосредственно к дому и были вынужденными нести пациентку на руках до машины.



На опубликованных кадрах видно, как мужчины переносят женщину по заснеженной улице, а рядом идут медики. По словам сына, время, потерянное при транспортировке к автомобилю, ухудшило состояние матери. В настоящее время её состояние стабильно, врачам удалось доставить пенсионерку в больницу.



Максим обратился в администрацию Воркуты, где ему пообещали очистить дороги, однако техника на момент разговора так и не прибыла.



