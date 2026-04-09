Незаконное преследование россиянина обошлось государству в кругленькую сумму

09 апреля 2026, 11:19

Уралец отсудил у государства больше 500 тыс. рублей за незаконное преследование

Житель посёлка Сосьва добился компенсации за незаконное уголовное преследование, длившееся более года.





Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, уголовное дело в отношении мужчины возбудили в августе 2024 года по статье о фальсификации доказательств. В сентябре добавили ещё два эпизода — об оскорблении представителей власти (главы Сосьвинского округа и председателя местной думы).



Позже следствие не нашло в действиях жителя состава преступления. Несмотря на попытку прокуратуры возобновить процесс, осенью 2025 года производство по делу окончательно прекратили, а за фигурантом признали право на реабилитацию.



Самозанятый, оказывающий юридические услуги, потребовал возместить расходы на адвоката, транспорт и судебные издержки. Свердловский областной суд увеличил сумму выплат, ранее назначенную Серовским районным судом, и постановил взыскать с государства более 559 тысяч рублей. В удовлетворении остальных требований — упущенной выгоды и покупки нового телефона — истцу отказали.



