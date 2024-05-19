Покойная мать явилась во сне и приказала жителю Норильска убить сожительницу

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Покойная мать явилась во сне к жителю Норильска и приказала зарезать сожительницу, об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с историей громкого убийства.
По информации следствия, житель Норильска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в подъезд, в котором проживала его сожительница с тремя малолетними детьми. На лестничной площадке он столкнулся с 12-летним пасынком и ранил его ножом в шею. Войдя в квартиру он расправился с 36-летней сожительницей, нанеся ей множественные ножевые ранения.
На выходе из подъезда он также столкнулся с ранее незнакомыми ему мужчиной и женщиной. Им он тоже нанёс ножевые ранения.
Убийцу скрутили соседи. Его удерживали до прибытия на место происшествия полиции.
Как сообщил РЕН ТВ сотрудник кафе, в котором женщина проработала последние два года, мужчине неоднократно снилась его покойная мать, которая покончила с собой. Она приходила к сыну во сне и призывала его к убийству сожительницы.
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На выходе из подъезда он также столкнулся с ранее незнакомыми ему мужчиной и женщиной. Им он тоже нанёс ножевые ранения.
Убийцу скрутили соседи. Его удерживали до прибытия на место происшествия полиции.
Как сообщил РЕН ТВ сотрудник кафе, в котором женщина проработала последние два года, мужчине неоднократно снилась его покойная мать, которая покончила с собой. Она приходила к сыну во сне и призывала его к убийству сожительницы.
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Евгения Парфентьева