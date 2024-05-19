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Убийство века: как «идеальное» преступление двух юношей потрясло Америку

«Коммерсантъ» рассказал, как идеальное преступление стало преступлением века
19 мая 2024, 08:57
Фото: iStock/Artem_Furman

Фото: iStock/Artem_Furman

Весной 1924 года в Чикаго произошло жуткое преступление, которое потрясло всю Америку. Двое молодых людей, Натан Леопольд и Ричард Леб, из уважаемых и обеспеченных семей, совершили убийство 14-летнего мальчика Роберта Фрэнкса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что преступники были уверены в том, что смогут избежать наказания, ведь, по их мнению, убийство было совершено безупречно. Злоумышленники Натан и Ричард дружили на протяжении нескольких лет. Они были ровесниками и происходили из престижных семей.

Натан увлекался учениями Ницше и считал себя сверхчеловеком, Ричард же обладал склонностями к разрушительному поведению. Они совершили несколько мелких преступлений, прежде чем пойти на убийство. Их жертвой стал родственник Ричарда, Роберт Фрэнкс, сын успешного бизнесмена.



Натан и Ричард использовали арендованную машину, в которую они заманили мальчика под предлогом обсуждения покупки теннисной ракетки. Ричард задушил Роберта, после чего они спрятали тело в малолюдном месте.

Следствие и судебный процесс длились долгое время. Однако найти и задержать преступников удалось благодаря находке правоохранителей. На месте преступления были найдены забытые очки Натана.

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Спортсмен из Мытищ попытался зарезать бывшую жену на глазах у прохожих
19 мая 2024, 09:27

Фото: iStock/Elwood

В подмосковных Мытищах мужчина накинулся на бывшую жену на улице и попытался её зарезать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 38-летний спортсмен подкараулил свою бывшую супругу на улице. Сперва пара долго ругалась, а затем он выхватил нож, несколько раз ударил им женщину и скрылся.

Подозреваемого быстро задержали. Выяснилось, что он и ранее угрожал убийством бывшей жене. В последнее время он старался отвлекаться с помощью спортом, но после распития алкоголя не выдержал и пришёл к экс-супруге с ножом в кармане.

Скорую помощь для пострадавшей вызвали случайные прохожие. В настоящий момент за её жизнь борются врачи.

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#нож
#мытищи
#супруги
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Покойная мать явилась во сне и приказала жителю Норильска убить сожительницу
РЕН ТВ: Житель Норильска зарезал сожительницу по просьбе покойной матери
19 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/tiero

Покойная мать явилась во сне к жителю Норильска и приказала зарезать сожительницу, об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с историей громкого убийства.
По информации следствия, житель Норильска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в подъезд, в котором проживала его сожительница с тремя малолетними детьми. На лестничной площадке он столкнулся с 12-летним пасынком и ранил его ножом в шею. Войдя в квартиру он расправился с 36-летней сожительницей, нанеся ей множественные ножевые ранения.

На выходе из подъезда он также столкнулся с ранее незнакомыми ему мужчиной и женщиной. Им он тоже нанёс ножевые ранения.

Убийцу скрутили соседи. Его удерживали до прибытия на место происшествия полиции.

Как сообщил РЕН ТВ сотрудник кафе, в котором женщина проработала последние два года, мужчине неоднократно снилась его покойная мать, которая покончила с собой. Она приходила к сыну во сне и призывала его к убийству сожительницы.

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#убийство
#труп
#нож
#красноярский край
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ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа
19 мая 2024, 07:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела еще четвертого заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС в сектор Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.
По информации источника, тело Рона Биньямина было доставлено в Израиль в процессе той же операции, что и тела Лук и двух других заложников. Отмечается, что четвертого погибшего было передано на опознание в институт судмедэкспертизы, после установления личности представители армии сообщили информацию семье Биньямина.

Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Над Черным морем заметили полет американского беспилотника
Shot: американский БПЛА RQ-4 Global Hawk летает над Черным морем
19 мая 2024, 05:58

Фото: iStock/rancho_runner

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk обнаружен над Черным морем, пишет Telegram-канал Shot.
Предполагается, что именно американский Global Hawl наводит беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются атаковать объекты на территории России.

Global Hawk вылетел накануне с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии в 22:00 по московскому времени. Он уже несколько часов летает над нейтральным воздушным пространством.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались нанести удары по Кубани. Не менее 10 дронов стремились атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края.

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#россия
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Украинские БПЛА совершили попытку атаки Кубани
Оперштаб: не менее 10 дронов атаковали ночью объекты Краснодарского края
19 мая 2024, 05:30

Фото: iStock/NatureNow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотников, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Отмечается, что украинская армия ночью пыталась атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов. Было подавлено не менее 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», – сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что украинский военный БПЛА пытался атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.

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#бпла
#беспилотник
#дрон
#всу
#украина
#краснодарский край
#аэродром
#нпз
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Территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани атаковал украинский дрон
Оперштаб: над НПЗ в Славянске-на-Кубани сбит украинский дрон
19 мая 2024, 05:11

Фото: iStock/vadimrysev

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпел крушение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Как заявили военные, украинская сторона предприняла попытку атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь с 18 на 19 мая.

«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ», – отметили в оперативном штабе.

По предварительным данным, возгорания, разрушений и пострадавших нет.

Ранее стало известно о массированной атаке украинскими дронами аэродрома в станице Кущевской Краснодарского края.

До этого взрывы прогремели в Выборге в Ленинградской области.

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В Белгородской области в результате атаки дрона загорелась крыша храма
Гладков: в селе Малое Городище загорелся крыша храма после падения БПЛА ВСУ
19 мая 2024, 04:54

Фото: iStock/Distortion Media

Дрон-камикадзе атаковал село Малое Городище Новооскольского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате падения БПЛА загорелась храма Сергия Радонежского. Пострадавшие отсутствуют.

Храм был построен в 1907 году и является памятником архитектуры.

18 мая Гладков рассказал о двух пострадавших после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбросил взрывное устройство на село Петровка Белгородского района.

Ранее стало известно о массированной атаке аэродрома в станице Кущевской.

До этого взрывы прогремели в ​Выборге в Ленинградской области.

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#пожар
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Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в российском регионе
Baza: БПЛА ВСУ атаковали аэродром в станице Кущевская
19 мая 2024, 04:34

Фото: iStock/sommersby

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края передает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что система противовоздушной обороны (ПВО) работает. По предварительным данным, не менее 5 беспилотников пытались атаковать аэродром в станице Кущевская. Официальной информации пока нет.

Ранее взрывы были слышны в городе Выборг Ленинградской области. Вскоре стали видны столбы дыма, в районе местной нефтебазы начался пожар. Официальных данных о происшествии и причине пожара пока нет.

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#беспилотник
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В Ленинградской области прогремели взрывы
19 мая 2024, 04:11

Фото: iStock/maki_shmaki

Свидетели сообщили, что взрывы произошли в городе Выборг Ленинградской области, передает Telegram-канал Baza.
Пожар начался в районе местной нефтебазы после звука взрыва. Причина пожара и другие подробности происшествия не называются.

Telegram-канал Shot отметил, что взрыв произошел около 2:50 по московскому времени, и от него сотрясались окна в раме. Затем стали видны столбы дыма и огня. Официальных данных о происшествии и причине пожара до сих пор нет.

Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.

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#ленинградская область
#взрыв
#пожар
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