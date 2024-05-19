Убийство века: как «идеальное» преступление двух юношей потрясло Америку

Фото: iStock/Artem_Furman
Весной 1924 года в Чикаго произошло жуткое преступление, которое потрясло всю Америку. Двое молодых людей, Натан Леопольд и Ричард Леб, из уважаемых и обеспеченных семей, совершили убийство 14-летнего мальчика Роберта Фрэнкса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что преступники были уверены в том, что смогут избежать наказания, ведь, по их мнению, убийство было совершено безупречно. Злоумышленники Натан и Ричард дружили на протяжении нескольких лет. Они были ровесниками и происходили из престижных семей.
Натан увлекался учениями Ницше и считал себя сверхчеловеком, Ричард же обладал склонностями к разрушительному поведению. Они совершили несколько мелких преступлений, прежде чем пойти на убийство. Их жертвой стал родственник Ричарда, Роберт Фрэнкс, сын успешного бизнесмена.
Натан и Ричард использовали арендованную машину, в которую они заманили мальчика под предлогом обсуждения покупки теннисной ракетки. Ричард задушил Роберта, после чего они спрятали тело в малолюдном месте.
Следствие и судебный процесс длились долгое время. Однако найти и задержать преступников удалось благодаря находке правоохранителей. На месте преступления были найдены забытые очки Натана.
Читайте также:
В Екатеринбурге мужчина жестоко зарезал молодую девушку на глазах у прохожих
ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа
В Петербурге мать посадила годовалую дочь на горячую плиту
Натан увлекался учениями Ницше и считал себя сверхчеловеком, Ричард же обладал склонностями к разрушительному поведению. Они совершили несколько мелких преступлений, прежде чем пойти на убийство. Их жертвой стал родственник Ричарда, Роберт Фрэнкс, сын успешного бизнесмена.
Натан и Ричард использовали арендованную машину, в которую они заманили мальчика под предлогом обсуждения покупки теннисной ракетки. Ричард задушил Роберта, после чего они спрятали тело в малолюдном месте.
Следствие и судебный процесс длились долгое время. Однако найти и задержать преступников удалось благодаря находке правоохранителей. На месте преступления были найдены забытые очки Натана.
Читайте также:
В Екатеринбурге мужчина жестоко зарезал молодую девушку на глазах у прохожих
ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа
В Петербурге мать посадила годовалую дочь на горячую плиту
Екатерина Коршунова