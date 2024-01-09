Покойного телепроповедника Ти Би Джошуа обвинили в насилии

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Известного нигерийского проповедника Ти Би Джошуа обвинили в насилии и истязательстве бывших прихожанок, об этом сообщает Би-би-си.
Журналисты Би-би-си на протяжении двух лет проводили своё собственное расследование и смогли установить более 20 предполагаемых жертв Джошуа.
Проповедник основал «Синагогу церкви всех народов» (Synagogue Church of All Nations, SCOAN) в нигерийском городе Лагос. Организация стала одной из самых влиятельных в стране. Сообщалось о, якобы, задокументированных случаях чудесного исцеления прихожан SCOAN.
В 2021 год Джошуа скончался, после чего его бывшие прихожанки из разных стран мира начали сообщать о том, что проповедник насиловал их и истязал.
Суммарно журналистам удалось собрать свидетельства от 25 женщин, которые утверждают о насилии со стороны одного из самых известных нигерийских проповедников.
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Проповедник основал «Синагогу церкви всех народов» (Synagogue Church of All Nations, SCOAN) в нигерийском городе Лагос. Организация стала одной из самых влиятельных в стране. Сообщалось о, якобы, задокументированных случаях чудесного исцеления прихожан SCOAN.
«Мы все думали, что находимся в раю, но оказались в аду, а в аду происходят ужасные вещи», - рассказала одна из бывших последовательниц Джошуа, которой, по её словам, пять раз приходилось делать аборты.
Суммарно журналистам удалось собрать свидетельства от 25 женщин, которые утверждают о насилии со стороны одного из самых известных нигерийских проповедников.
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Евгения Парфентьева