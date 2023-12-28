Жительница Ростова обвиняет «Мистера Вселенная» в извращенном насилии

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В Ростове-на-Дону экс-девушка известного спортсмена обвиняет его в том, что он на протяжении нескольких дней избивал её и насиловал в извращенной форме.
РЕН ТВ пишет, что девушку освободили полицейские. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что это «Мистер Вселенная», которого отпустили на свободу.
Женщина боится за свою жизнь. Корреспондент Борис Корягин выяснил, что эта история не единичная в жизни бодибилдера.
По словам Анастасии Панковой, она стала жертвой извращенца. Он удерживал её в машине около мусорных баков 3 дня.
По словам девушки, он покорил её заботой в первые пять дней. Пострадавшая росла без родителей, поэтому оценила заботу.
А потом романтика прошла, и девушка заметила странности, перерастающие в откровенные извращения.
По словам Анастасии, Кривенко запугивал ее и снимал на телефон, заставлял говорить на камеру, что она проститутка и будет исполнять его извращенные фантазии. Потом забрал телефон и переписывался от ее имени с подругой девушки Ириной, которая и спасла девушку.
В итоге Эдуарда Кривенко доставили в отдел, опросили и отпустили домой.
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Женщина боится за свою жизнь. Корреспондент Борис Корягин выяснил, что эта история не единичная в жизни бодибилдера.
«Он выходил, обходил, открывал двери и на лицо мне ходил в туалет», –говорит пострадавшая Анастасия Панкова.По словам девушки, известный в городе спортсмен-бодибилдер, победитель конкурса «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко познакомился с пострадавшей в одном из ресторанов. Отношения переросли в романтические, а потом в интимные.
По словам девушки, он покорил её заботой в первые пять дней. Пострадавшая росла без родителей, поэтому оценила заботу.
А потом романтика прошла, и девушка заметила странности, перерастающие в откровенные извращения.
«Разрывы слизистой прямой кишки, различной степенью эпителизации. Мой директ со дня, когда я взяла Анастасию под защиту, просто завален. Я уже сбилась со счету, сколько девочек мне пишут, которые были в такой же ситуацией с Кривенко Эдуардом»,- рассказывает адвокат Анастасии Панковой Наталья БабиеваМедики зафиксировали многочисленные повреждения на теле и внутренних органов.
По словам Анастасии, Кривенко запугивал ее и снимал на телефон, заставлял говорить на камеру, что она проститутка и будет исполнять его извращенные фантазии. Потом забрал телефон и переписывался от ее имени с подругой девушки Ириной, которая и спасла девушку.
В итоге Эдуарда Кривенко доставили в отдел, опросили и отпустили домой.
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Мария Фирсова