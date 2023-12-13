Женщина-пастор разочаровалась в церкви и решила стать порномоделью

Фото: istock / fabioderby
В Бразилии бывшая модель Ана Акива стала пастором, а после разочарования в церкви создала себе страницу на OnlyFans. Об этом пишет Toronto Sun.
Ранее девушка была довольно популярна и участвовала в конкурсе красоты «Мисс Бум-Бум». В 2015 году отказалась от модельной карьеры и уверовала, присоединившись к Евангельской церкви Фуксико и даже стала проповедницей.
Сейчас она говорит, что разочаровалась в церкви и хочет стать порномоделью.
«Я увидела, что церковная среда очень коррумпирована, — утверждает женщина. — Она даже хуже, чем мирская, потому что в церкви проповедуют одно, а живут совсем по-другому. Не все такие, но большая часть», — поделилась Акива.
Читайте также:
Центробанк: появилась мошенническая схема с обновленной купюрой в 5000 рублей
Назван средний ценник новогодней ели и украшений для дома
В России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Алина Юрчак