Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы в Красноярске

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В Красноярске задержали мужчину, открывшего стрельбу около школы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что штурм завершён. Полицейским удалось оперативно задержать стрелка, которым оказался 31-летний местный житель, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В настоящее время взрывотехники проверяют здание школы, которая была закрыта на ремонт.
Ранее очевидцы событий сообщили, что услышали выстрелы в одном из районов города вблизи школы №66. Близлежащий двор и территорию образовательного учреждения оперативно оцепили полицейские. Сам мужчина, в свою очередь, забаррикадировался в квартире. Пока неясны причины стрельбы, позднее будет проведён допрос.
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В настоящее время взрывотехники проверяют здание школы, которая была закрыта на ремонт.
Ранее очевидцы событий сообщили, что услышали выстрелы в одном из районов города вблизи школы №66. Близлежащий двор и территорию образовательного учреждения оперативно оцепили полицейские. Сам мужчина, в свою очередь, забаррикадировался в квартире. Пока неясны причины стрельбы, позднее будет проведён допрос.
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Анастасия Чинкова