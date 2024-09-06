Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле школы в Красноярске

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Стала известна личность мужчины, открывшего стрельбу неподалёку от здания школы в Красноярске. Это 31-летний местный житель по имени Юрий.
По предварительным данным, стрелял дебошир из пневматической винтовки, передаёт телеграм-канал SHOT. Сейчас он забаррикадировался у себя дома на Аэровокзальной улице и ругается с полицейскими и росгвардейцами через дверь. Судя по невнятной речи, мужчина сильно пьян. Пока неизвестно, есть ли в квартире кто-то ещё, кроме стрелка.
Юрий по неизвестной причине открыл стрельбу в районе школы № 66 неподалёку от своего дома. В настоящее время школа закрыта на ремонт. К месту событий приехали полицейские и оцепили здание. Причины стрельбы станут ясны после задержания стрелка, если он будет в состоянии давать показания.
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Александр Бойцов