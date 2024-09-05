Открывший огонь по полицейским в Мюнхене оказался исламистом

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Мужчина, устроивший стрельбу рядом с генконсульством Израиля в Мюнхене, известен как исламист. Об этом сообщает газета Bild.
Отмечается, что 18-летний Эмре И. родился в Австрии. На автомобиле он приехал в Мюнхен, где открыл огонь по полицейским из многозарядной винтовки.
В четверг, в районе 10:00 мск, мужчина подъехал к полицейскому посту у здания центра истории национал-социализма вблизи генконсульства Израиля. После этого он начал стрелять по сотрудникам полиции, которые, в свою очередь, ранили его ответным огнём.
Позднее глава МВД Баварии Йоахим Херрман сообщил о гибели подозреваемого от полученных ранений. В результате инцидента ни один полицейский не пострадал.
Также подчеркнём, что стрельба произошла в годовщину теракта на летних олимпийских играх в Мюнхене. В этот день в 1972 году боевики из Палестины убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля.
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В четверг, в районе 10:00 мск, мужчина подъехал к полицейскому посту у здания центра истории национал-социализма вблизи генконсульства Израиля. После этого он начал стрелять по сотрудникам полиции, которые, в свою очередь, ранили его ответным огнём.
Позднее глава МВД Баварии Йоахим Херрман сообщил о гибели подозреваемого от полученных ранений. В результате инцидента ни один полицейский не пострадал.
Также подчеркнём, что стрельба произошла в годовщину теракта на летних олимпийских играх в Мюнхене. В этот день в 1972 году боевики из Палестины убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля.
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Анастасия Чинкова