Полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия

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В американском штате Индиана полицейский при рядовом досмотре автомобиля застрелил 42-летнего Мэтью Шаттла. В этом не было бы ничего необычного — в США правоохранители не стесняются применять оружие — но убитый оказался одним из трёх участников штурма Капитолия, помилованных президентом Дональдом Трампом.
Об инциденте сообщил телеканал АВС7. Отмечается, что помощник шерифа округа на северо-западе штата остановил автомобиль и попытался задержать водителя за правонарушение, суть которого не раскрывается. После словесных препирательств завязалась потасовка. По информации полиции, у Шаттла было при себе огнестрельное оружие. В ходе стычки полисмен смертельно ранил Шаттла.
Известно, что ранее убитый отбывал срок в тюрьме за несоблюдение правил дорожного движения. Шериф округа обратился в полицейское управление штата с целью инициировать проверку на предмет выяснения, был л факт превышения должностных полномочий и инструкций в действиях офицера полиции.
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Александр Бойцов