NBC: в США пьяный 16-летний подросток убил четырёх родственников

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Полиция американского штата Нью-Мексико задержала подростка, который застрелил четырех членов своей семьи, сообщил телеканал NBC.
По данным правоохранительных органов, 16-летний подросток позвонил в службу спасения в 3:32 утра в субботу, 14 декабря. Он сообщил о смерти рядом с небольшим городом Белен.
Полиция штата Нью-Мексико добавила, что подросток был «в состоянии сильного алкогольного опьянения» и сдался приехавшим сотрудникам правоохранительных органов с поднятыми руками. В жилище нашли пистолет, а ещё тела четырёх человек возраста 42, 35, 16 и 14 лет.
Застрелившему свою семью подростку предъявили обвинение по четырем пунктам.
Ранее Щербинский городской суд арестовал женщину-водителя. Она не справилась с управлением в Новой Москве и насмерть сбила на тротуаре ребенка. Виновница дорожно-транспортного происшествия будет находиться в СИЗО до 14 февраля.
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Полиция штата Нью-Мексико добавила, что подросток был «в состоянии сильного алкогольного опьянения» и сдался приехавшим сотрудникам правоохранительных органов с поднятыми руками. В жилище нашли пистолет, а ещё тела четырёх человек возраста 42, 35, 16 и 14 лет.
Застрелившему свою семью подростку предъявили обвинение по четырем пунктам.
Ранее Щербинский городской суд арестовал женщину-водителя. Она не справилась с управлением в Новой Москве и насмерть сбила на тротуаре ребенка. Виновница дорожно-транспортного происшествия будет находиться в СИЗО до 14 февраля.
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Ольга Енгалычева