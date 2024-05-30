Полиция начала поиски похитителей владельца картины за миллион рублей

Фото: istock / Dzurag
В Москве полиция разыскивает свидетелей похищения владельца картины стоимостью почти один миллион рублей или более ста тысяч долларов США.
Весной 2003 года был похищен мужчина, владелец картины размером около 20 на 40 см, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в МВД.
Пострадавший проживал в арендованной квартире в столице и отправился на такси в Подмосковье для встречи с потенциальным покупателем. Однако его похитили, а картину забрали из квартиры.
Главное управление уголовного розыска МВД России сейчас ведет расследование в отношении членов банды, занимавшихся похищениями людей в Москве и Московской области с 1997 по 2003 год.
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Пострадавший проживал в арендованной квартире в столице и отправился на такси в Подмосковье для встречи с потенциальным покупателем. Однако его похитили, а картину забрали из квартиры.
Главное управление уголовного розыска МВД России сейчас ведет расследование в отношении членов банды, занимавшихся похищениями людей в Москве и Московской области с 1997 по 2003 год.
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Артем Кузьмин