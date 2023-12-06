Полиция нашла 14-летнюю девочку, убежавшую замуж в Калмыкию

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Сотрудники правоохранительных органов нашли без вести пропавшую школьницу, сбежавшую накануне ночью из дома в Ставропольском крае. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.
В ведомстве рассказали, что подростка нашли. В настоящее время она находится с родителями.
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Анастасия Чинкова