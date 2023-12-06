В Армении ребенок погиб, пытаясь убежать от бродячих собак

Фото: istock / Soumen Hazra
В армянском селе Суренаван 7-летний ребенок погиб, спасаясь от бродячих собак.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее сообщалось, что 4-месячный ребенок скончался в Тульской области. По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, пишет портал Myslo. Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.
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«6 декабря, примерно в 8:30 (7.30 мск), 7-летний ребенок по пути в школу села Суренаван (в 60 км от Еревана - ред. РИА Новости), убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался», - сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте следственного комитета.
Ранее сообщалось, что 4-месячный ребенок скончался в Тульской области. По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, пишет портал Myslo. Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.
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Мария Фирсова