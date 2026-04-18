Полиция нашла останки целой семьи

18 апреля 2026, 17:29

Полиция США нашла останки целой семьи из пяти человек, пропавших в 1958 году

Спустя почти 70 лет в США раскрыли дело о бесследном исчезновении семьи из пяти человек.





Как сообщает The Mirror, речь идет о семействе Мартинов — родителях Кеннете и Барбаре и их дочерях Барбаре (14 лет), Вирджинии (13 лет) и Сью (11 лет), которые пропали 7 декабря 1958 года в штате Орегон. В тот день они отправились в горы за еловыми ветками и не вернулись. Родственники забили тревогу лишь спустя несколько дней.



При обыске дома полиция нашла разбросанные комиксы, немытую посуду и постиранное белье в стиральной машине. Единственной зацепкой тогда стала покупка бензина по кредитной карте на станции у водопада Каскад-Локс. В 1959 году в реке обнаружили останки двух старших дочерей, но разгадать тайну исчезновения всей семьи правоохранителям долгие годы не удавалось.



Прорыв наступил только в 2024 году, когда дайвер Арчер Майо, посвятивший поискам машины семьи семь лет, нашел на 15-метровой глубине перевернутый Ford Station Wagon, покрытый илом и ракушками. В 2025 году из воды подняли останки. Анализ ДНК подтвердил личности всех троих членов семьи, находившихся в автомобиле. Следов преступления не обнаружили — вероятнее всего, машина случайно сорвалась в реку.



Шериф округа Худ-Ривер объявил расследование завершенным. В деле наконец поставили точку.



