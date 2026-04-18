Мужчина убил беременную возлюбленную и изнасиловал падчерицу у тела матери
Житель Белоруссии предстанет перед судом по обвинению в нескольких преступлениях против своей семьи. Об этом сообщает Генпрокуратура страны.
Мужчина вместе с возлюбленной и ее дочерью проживал в одном доме в Добруше. По данным следствия, он систематически истязал последнюю — таскал за волосы, сдавливал шею и избивал, в том числе за использование мобильного телефона.
В октябре прошлого года белорус нанес беременной сожительнице несколько ножевых ранений в грудь и шею на глазах у ее детей. Пасынок попытался защитить мать, но тоже получил удары ножом в грудь. Поняв, что женщина мертва, мужчина изнасиловал падчерицу прямо рядом с телом ее матери.
Прибывшим сотрудникам милиции злоумышленник стал угрожать, удерживая школьницу как заложницу, и требовал отдать ему оружие. Правоохранителям удалось освободить девочку.
Детей госпитализировали, пасынок выжил. Их обоих направили в приемную семью. Тем временем отчим находится под стражей в ожидании суда.
Читайте также: