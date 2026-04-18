Мужчина поджег вещи в ПВЗ и покончил с собой в Новой Москве
Мужчина поджег вещи в пункте выдачи заказов в Новой Москве, после чего покончил с собой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По его информации, все произошло на территории одного из жилых комплексов на бульваре Веласкеса. Прибывшие медики обнаружили пострадавшего в крайне тяжелом состоянии, однако спасти его не смогли — мужчина скончался.
В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что посетителя бара на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге избили до потери сознания. Когда он упал без сил и уже не оказывал сопротивления, его продолжили бить ногами.
